İşte 2024'e giren ülkelerin yeni yıl kutlamalarından görüntüler

Büyük Okyanus'ta yer alan ülkeler yeni yıla girmeye başladı. 2024'e ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu. Avustralya'yı Japonya takip ederken, Kuzey Kore de resmi anonsla yeni yıla girdi. Ülkelerden gelen havai fişek gösterileri ise nefesleri kesti.

YENİ ZELANDA

Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

AVUSTRALYA

Yeni yıla ilk giren ülkelerden Avustralya'da kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri düzenlendi. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.

FİJİ

Okyanusya'da bulunan ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip bir ada ülkesi olan Fiji de yeni yıla "merhaba" dedi.

JAPONYA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.

Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Osaka'da ise yüzlerce kişi dakikalarca süren havai fişek gösterisini izledi.

KUZEY KORE

Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi. Devlet televizyonda yapılan yayınla yeni yıla giren ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.