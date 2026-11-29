Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rezidansta çıkan kavgada tabancayla vurulan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Mersin Sokak'ta bulunan bir rezidansta iddiaya göre O.G. (26) ile M.Y. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle M.Y., yanında bulunan tabancayla O.G.'ye ateş etti. O.G. yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak Sivas Caddesi'ne çıktı. O.G.'yi yaralı halde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından O.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı