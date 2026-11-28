İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ’nin kadın emekçileri, kentin en işlek noktalarını her gün titizlikle temizliyor. İstiklal Caddesi’nde çalışırken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören İSTAÇ personeli Gülüm Mesut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde birlikte işe başladığı kadın çalışma arkadaşlarıyla emeklerinin takdir edilmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

Dünyanın önde gelen metropollerinden İstanbul’un temizliği için aralıksız çalışan İBB ekipleri, sahadaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Günlük mesaisi sırasında çekilen videosuyla sosyal medyada gündem olan İSTAÇ personeli Gülüm Mesut, altı yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde işe başladığını belirterek, “Ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni 16 milyon İstanbulluya sunmak istiyoruz. Allah’ın izniyle de bunun üstesinden geliyoruz. Kadınlarımızın kendine özverili bakışı işine de yansıyor. Çünkü ben kendime çiçek gibi bakmalıyım ki etrafı da çiçek gibi yapayım” dedi.

Aynı bölgede görev yapan Lale Sinkil, Bahar Esen ve Dilek Usul da çalışma koşullarından duydukları memnuniyeti ve İBB’nin kadın istihdamına yönelik uygulamalarının hayatlarında yarattığı değişimi anlattı.

“İSTAÇ PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ”

İstanbul’un en yoğun yaya trafiğine sahip noktalarından İstiklal Caddesi’nde görev yapan Gülüm Mesut, turistlerin de kendilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Bölge esnafının kendilerine sıcak ve samimi davrandığını belirten Gülüm, çalışma koşullarını şöyle anlattı:

“Günümüzün yarısı zaten burada, İstiklal Caddesi’nde geçiyor. Yoğun bir bölge. Kalabalıktan, çöp poşetlerinin, kovalarının olmamasından dolayı yoğunluk artabiliyor. Onun dışında esnaf bizi burada çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Genellikle teşekkür ediliyor bize. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSTAÇ personeli olarak çalışmak gurur verici bir şey. Burada ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni 16 milyona sunmak istiyoruz. Allah’ın izniyle de bunun üstesinden geliyoruz.”

“YAPTIĞIN İŞİN TAKDİR GÖRMESİ MOTİVE EDİYOR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde işe başladığını belirten Gülüm, “Altı yıldır belediyedeyim. Kadınlar Günü’nde işe başlamak da ayrı bir ayrıcalık” dedi. Gülüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daire Başkanımız Sayın Ayşen Erdinçler Hanım’a da çok teşekkür ediyorum. İSTAÇ’ta kadınların işe alınması güzel bir proje oldu. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Mecidiyeköy Meydanı’na bakıyoruz biz şu anda. Kadınlarımızın kendine özverili bakışı işine de yansıyor. Çünkü ben kendime çiçek gibi bakmalıyım ki etrafı da çiçek gibi yapayım. Bana da İstiklal’in Gülü diyorlar. İsmimi kullanamayanlar da ‘Sarı’ diye seslenir. Esnaf da sahip çıkıyor bize sağ olsun. Kendini sahiplenilmiş hissediyorsun, güvende hissediyorsun. Yaptığın işin takdir görüyor olması motive ediyor. Ben takdir ediyorum kendimi her şeyden önce. Sonuç olarak bir helal kazancım var, bir alın terim var. Bir de evime gittiğim zaman vicdanım rahat bir şekilde uyuyorum. Kimse evime kalkıp da bir ekmek getiremez. İki gün getirir, üçüncü gün olmaz. O yüzden ailemden de çok dua alıyorum. Babamdan, annemden… Rabbim başımdan eksik etmesin. Güzel şeyler bunlar, gerçekten.”

“İYİ Kİ VARIZ”

Daha önce kurumsal bir firmanın medya planlama bölümünde çalıştığını anlatan Gülüm, sosyal medyada gördüğü yoğun ilgi karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Gülüm, kendisine gösterilen ilgiye ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben aslında biraz böyle boşluk içerisindeyim. Ne olduğunu anlamış değilim. Bir anda viral oldum. Çok güzel geri dönüşler var. Çok takdir ediyorlar, dua ediyorlar. Geri dönüşlerden dolayı biraz da duygulandım. Halk biraz özlemiş böyle samimiyeti, hoşgörüyü, egosuz insanları, komplekssiz insanları, kendisiyle barışık olan insanları. Alın teriyle çalışan kadın emekçiler takdir ediliyor. Ben de kendimi ve tüm kadın emekçileri takdir ediyorum. Dünyanın her yerinde konuşuluyor. Ama tabii insan nereden geldiğini unutmamalı. Çizgim hiçbir zaman bozulmasın. Şu anda herkes işinde gücünde, ben de aynı şekilde. Halkın beni benimsemesi çok hoşuma gitti tabii. Tüm kadınlar adına çok teşekkür ederim. Her kadın her işi, her mesleği yapabilir, hiçbir şeyden gocunmadan. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki varız.”

“BURADA BİR ALTI YIL DAHA GEÇİRİRİM”

Aynı bölgede görev yapan İSTAÇ personeli Lale Sinkil de ekip arkadaşlarıyla samimi ve keyifli bir çalışma ortamına sahip olduklarını söyledi.

“Açık alanda çalışmak aslında özgürlüğümüz açısından da iyi oluyor. Böyle temiz havada çalışıyoruz. Ekipte herkes güler yüzlü, eğlenceli. Çevreyi temizlemek de iyi hissettiriyor bize” diyen Sinkil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denemediğim sektör yok diyebilirim. Kahve sektöründe çalıştım, market sektöründe çalıştım, müzede çalıştım, otelcilik yaptım. Ama en uzun soluklu çalıştığım iş burası. Çünkü gerçekten mobbing yok diyebilirim. Gayet mutlu çalışıyoruz. Eğlenceli olduğu için hiç çıkmayı bile düşünmedim. Burada düşünün, altı yıl geçirdim, bir altı yıl daha geçiririm. Tabii arada böyle iki üç kişi çıkıyor, ‘Kadınların bu meslekte ne işi var?’ diye. Onlara karşı sessiz kalmayı tercih ediyorum. İşimi yapıyorum."

“8 MART’TA İŞE BAŞLADIK, GURURLA ÇALIŞIYORUM”

İstiklal Caddesi’nde görev yapan bir diğer İSTAÇ personeli Bahar Esen ise daha önce tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştığını belirtti.

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının önemine dikkat çeken Esen, şunları söyledi:

“En azından kadınlar gerçekten kimseye muhtaç değil. Kendi işlerini yapıyor, kendi ayakları üzerinde duruyor. 8 Mart’ta girdik bu işe, gururla çalışıyorum. En azından çoluğumu çocuğumu geçindirebiliyorum. Kimseye muhtaçlığımız yok. İyi kötü okuluna gönderebiliyorum. Önemli olan benim için bu. Buna öncülük yapanlara da çok teşekkür ederim. Hiç böyle bir şeyi düşünmüyordum. Daha doğrusu böyle bir şeyden haberim yoktu. ‘Arkadaşlar, temizlik yapar mısın, çöpçülük yapar mısın?’ dediler. Ben de ‘Yaparım, neden yapmayayım? En azından sabit bir işim olduktan sonra, emek sonuçta’ dedim. Allah razı olsun, ertesi gün haber geldi. Gördüğünüz gibi işime başladım ve altı senedir de çok şükür çalışıyorum. Arkadaşlarla da gayet güzel, memnunuz.”

“ÇOCUKLARIMA GÜZEL BİR GELECEK SAĞLAYACAĞIM”

Çalışma arkadaşlarıyla aynı gün işe başlayan Dilek Usul da işini severek yaptığını ve kendi ayakları üzerinde durmaktan gurur duyduğunu belirtti. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını istediğini ifade eden Usul, şöyle konuştu:

“Bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. O kadar işsiz kadın var ki önlerinin açılmasını çok isterim. Biraz daha kadın istihdam edilmesini isterim. Sonuçta kendi paranı kazanabiliyorsun. Tekstilde çalışıyordum, sonra bankalarda çalıştım. Birkaç yerde yemek işi yaptım. Ama bu iş karşıma çıktığı için özellikle katkısı olanlara çok teşekkür ederim. En azından çocuklarıma güzel bir gelecek sağlayacağım.”

NURİ ASLAN: KADIN İSTİHDAMINDA BU GÜZEL HİKÂYEYİ BÜYÜTECEĞİZ

Sosyal medyada gördüğü ilginin ardından İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ı makamında ziyaret eden Gülüm Mesut, “İşimi severek yapıyorum” dedi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslan, kadınların belediyenin her alanında daha fazla yer almasını hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kadın istihdamında büyüttüğümüz bu güzel hikâyeyi, İBB’nin her biriminde daha da güçlendireceğiz. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık.”

Kaynak: ANKA