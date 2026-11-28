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İsmail Hacıoğlu, futbol tutkusu ve ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun babasıyla arasındaki takım farklılığı, anlattığı çocukluk anılarıyla ortaya çıktı.

FENERBAHÇELİ BABANIN GALATASARAYLI OĞLU

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, babasının Fenerbahçe'nin eski futbolcularından biri olmasına rağmen kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından itibaren sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini anlatan Hacıoğlu, ailesindeki futbol hikayesini şu sözlerle özetledi: "Ben Fenerbahçeli efsane bir babanın Galatasaraylı oğluyum."

BABASI FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞ

İsmail Hacıoğlu'nun babasının futbol geçmişi de dikkat çekti. 1980'li yıllarda Fenerbahçe forması giyen Mehmet Hacıoğlu, futbol camiasında "Bulgar Mehmet" lakabıyla tanınıyor. Defans oyuncusu olarak görev yapan Mehmet Hacıoğlu, teknik direktörlük de yaptı. Babasının futbol kariyerinden bahseden ünlü oyuncu, "Babam, 1980'li yıllarda Fenerbahçe forması giyen ve futbol camiasında 'Bulgar Mehmet' lakabıyla tanınan eski defans oyuncusu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi