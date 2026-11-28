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Muammer Ketenci, yıllardır sahne kostümleriyle dikkat çeken Ajda Pekkan'ın dekolteli kıyafetlerinde kullandığını öne sürdüğü yöntemi anlattı.

AJDA PEKKAN'IN DEKOLTE SIRRINI ANLATTI

Tasarladığı kıyafetler ve düzenlediği defilelerle moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Muammer Ketenci, bir programa konuk oldu. Ünlü isimlerin sahne görünümlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ketenci, Ajda Pekkan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ketenci, Pekkan'ın dekolteli kıyafetler giydiğinde şeffaf bant yardımıyla vücudunu yukarı çektirdiğini söyledi. Ünlü modacı, sanatçının bu yöntemle tüm vücudunu 'askıya aldığı' yönünde açıklamada bulundu.

ŞEFFAF BANT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yıllardır sahne kostümleriyle adından söz ettiren Ajda Pekkan'ın kıyafet tercihlerine ilişkin konuşan Ketenci, sanatçının dekolteli tasarımlarda kullandığını öne sürdüğü yöntemin ayrıntısını verdi. Ketenci'nin açıklamasına göre Pekkan, dekolteli kıyafetlerinde istediği görünümü elde etmek için şeffaf bantlardan yararlanıyor. Söz konusu yöntem, ünlü sanatçının sahne hazırlıklarına ilişkin Ketenci'nin anlattığı en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

80 YAŞINDAKİ SÜPERSTAR'IN 61 YILLIK KARİYERİ

Türk pop müziğinin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzik kariyerinin yanı sıra sahne tarzıyla da magazin dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. 61 yıllık sanat kariyerine sahip olan 80 yaşındaki Pekkan, konserlerinde tercih ettiği gösterişli kostümlerle tanınıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi