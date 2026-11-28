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Milyonlarca çalışanın 2027 yılında alacağı ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmalarına başlayacak. Yeni rakamın 31 Aralık'a kadar açıklanması, ücretin de 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Süreçle ilgili ayrıntılar kamuajans.com'un haberinde yer aldı.

İLK TOPLANTIDA TAKVİM BELİRLENECEK

Komisyonun bakanlıktaki ilk görüşmesinde sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin ortaya konması bekleniyor. Sonraki toplantılarda işçi, işveren ve hükümet tarafları beklentilerini ekonomik veriler ve analizlerle birlikte masaya getirecek.

Nihai karara ulaşılana kadar dört toplantı yapılması öngörülüyor.

KOMİSYON NASIL KARAR VERİYOR?

Komisyon, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer kişi olmak üzere 15 temsilciden oluşuyor. Başkanlığı bakanlığın belirlediği üyelerden biri yapıyor.

Toplanabilmesi için en az 10 üyenin katılması gerekiyor; kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın yer aldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

ŞU ANDA NET 28 BİN 75 LİRA

Asgari ücret bugün bir işçi için brüt 33 bin 30 lira, kesintiler düşüldükten sonra net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Belirlenecek yeni ücret yalnız asgari ücretlinin maaşını değil; işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi asgari ücrete bağlı kalemleri de etkileyecek.