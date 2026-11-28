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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Santiago Bernabeu'da Alaves'i konuk edecek. Karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken İspanyol basınından genç yıldızın geleceğine ilişkin önemli bir değerlendirme geldi.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER İKİLEMİ

İspanyol gazeteci Guillermo Dominguez, kaleme aldığı analizde Jose Mourinho'nun Arda Güler için en ideal pozisyonu belirlemeye çalıştığını ifade etti. Portekizli teknik adamın milli futbolcuyu kanattan uzaklaştırarak hücum bölgesinde daha özgür hareket edebileceği bir pozisyonda oynatmayı düşündüğü belirtildi.

PSV MAÇINDA GERİYE ÇEKTİ, OYUNUN RENGİ DEĞİŞTİ

Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında sergilediği performansa dikkat çeken Dominguez, milli futbolcunun pozisyon değişikliğinin ardından daha etkili olduğunu vurguladı.

Karşılaşmaya hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak başlayan Arda'nın ilk yarıda rakibin baskısı nedeniyle oyundan koptuğu ve yeterli boş alan bulamadığı belirtildi. Mourinho'nun genç futbolcuyu Bernardo Silva'nın yanına çekmesinin ardından ise Real Madrid'in oyun hakimiyetini artırdığı ifade edildi.

ARDA'YI BERNARDO SILVA'NIN YANINA YERLEŞTİRDİ

Mourinho, PSV karşılaşmasında Aurelien Tchouameni'yi oyundan alarak Jude Bellingham'ı sahaya sürdü. Arda Güler'i Bernardo Silva'nın yanına yerleştiren Portekizli teknik adam, savunma hattında da değişikliklere gitti.

Eder Militao ve Antonio Rüdiger'in yerine Dean Huijsen ve Ibrahima Konate'yi oyuna alan Mourinho'nun hamlelerinin ardından Real Madrid daha akıcı bir oyun sergiledi. İspanyol devi, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

AYLAR ÖNCE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Jose Mourinho, ağustos ayında Arda Güler'in kariyerinde Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir gelişim gösterebileceğine dikkat çekmişti. Portekizli teknik adam, "10 numara olarak başlarsın, ama sonunda 8 ya da 6 numara olarak bitirirsin." ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen üç ayın ardından PSV karşılaşmasında bu formülü uygulayan Mourinho'nun, milli futbolcuyu ilerleyen dönemde orta sahanın merkezinde daha fazla görevlendirebileceği değerlendiriliyor.