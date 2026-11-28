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ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde faaliyet gösteren Heavenly Gates adlı cenaze şirketinin, hayatını kaybeden iki kadının naaşını karıştırdığı iddiası ortalığı karıştırdı.

TABUTTAKİ KADINI BÜYÜKANNELERİNE BENZETEMEDİLER

Hayatını kaybeden 83 yaşındaki Gloria English için 12 Kasım'da cenaze töreni düzenlendi. Büyükannelerine son kez veda etmek isteyen aile üyeleri, tabuttaki kadının yüz hatlarının English'e benzemediğini fark etti.

Durumu şirket çalışanlarına bildiren aileye, tabuttaki kişinin English olduğu söylendi. Cenazenin hazırlanması sırasında yapılan makyaj ve tahnit işlemlerinin kadının görünümünü değiştirmiş olabileceğini düşünen aile, töreni tamamladı. Törenin ardından naaş yakılmak üzere krematoryuma gönderildi.

BAŞKA BİR KADININ CENAZESİNİN KAYBOLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 8 Kasım'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşındaki Jean Mims'in yakınları da aynı cenaze şirketiyle anlaşmıştı. Mims'in naaşını hastaneden teslim alan şirket, 21 Kasım'da düzenlenmesi planlanan cenaze töreninden günler önce aileyle iletişime geçti. Şirket yetkilileri, Mims'in naaşını bulamadıklarını ve yanlışlıkla yakılmış olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine aile, cenaze törenini iptal etmek zorunda kaldı.

CENAZEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFTA KARDEŞİNİ TANIDI

Mims'in naaşının kaybolduğunu öğrenen English ailesi, cenaze töreninde çektikleri fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğrafı inceleyen Mims'in kız kardeşi Marie Cooper-Johnson, tabuttaki kadının yüz hatları ve ellerinin kardeşine ait olduğunu düşündüğünü belirtti. Cooper-Johnson, kardeşinin hayattayken naaşının yakılmasına kesinlikle karşı olduğunu da söyledi.

YAKILMASI İÇİN İZİN ALINMAMIŞ

Caddo Bölgesi adli tıp yetkilisi Dr. Todd Thoma, cenaze şirketinin kendilerine bir karışıklık yaşandığını bildirdiğini açıkladı. Thoma, Mims'in naaşının yakılması için herhangi bir başvuru yapılmadığını ve gerekli iznin verilmediğini belirtti. Krematoryumun sahibi ise 13 Kasım'da tesise üç kadın naaşının getirildiğini ancak Mims'e ait herhangi bir belgenin bulunmadığını ifade etti.

ŞİRKET İKİ AİLEDEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Louisiana eyaletinde cenaze hizmetlerini denetleyen kurul, kendilerine ulaşan iki şikayetin ardından şirket hakkında soruşturma başlattı. 25 Kasım'da açıklama yapan cenaze şirketi, her iki aileden de özür dileyerek olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu. İki kadının naaşlarının karıştırılıp karıştırılmadığı ve English'in naaşının nerede olduğu ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi