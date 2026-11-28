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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında yaşanan TikTok sohbeti eğlenceli anlara sahne oldu. Anlı'nın, TikTok'un 20 yıl önce çıkmış olması halinde Özkan'ın da bu platforma ilgi göstereceğini söylemesi stüdyodakileri güldürdü.

"BİR DE SENİN PEŞİNE DÜŞECEKTİK"

Rahmi Özkan'a takılan Müge Anlı, TikTok'un yıllar önce hayatımıza girmemiş olmasının Özkan açısından şans olduğunu söyleyerek, "Bir de senin peşine düşecektik." dedi.

"SEN SEVERSİN BU İŞLERİ"

Anlı'nın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rahmi Özkan, kendisi hakkında neden böyle düşündüğünü sordu. Müge Anlı ise "Sen seversin bu işleri, ben biliyorum." diyerek karşılık verdi.

Özkan'ın, "Sağ ol, sağ ol. Öyle diyorsan bir şey demiyorum sana. Sana bırakıyorum." sözleriyle noktalanan sohbet, stüdyoda kahkahalara neden oldu.