Nagihan Karadere, Survivor macerasının ardından geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettirdi. Eski milli atlet, ameliyat sonrası yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

SURVIVOR'I İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Milli atletlik kariyerinin ardından Survivor parkurlarındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nagihan Karadere, 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda finale kadar yükseldi. Hırsı, mücadeleci kişiliği ve dobra açıklamalarıyla tanınan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Survivor'ın ardından farklı bir değişim sürecine giren Karadere, bu kez geçirdiği estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti.

DAHA ÖNCE 750 BİN TL HARCADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Karadere, bu işlemler için 750 bin TL harcadığını söylemişti. Görünümünde yeni değişiklikler yapmak isteyen eski milli atlet, Survivor'ın ardından yeniden ameliyat masasına yattı. Boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı geçiren Karadere, operasyonu şu sözlerle duyurdu: "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe."

"BARBIE GİBİ" OLACAĞINI SÖYLEDİ

Ameliyatın ardından taburcu olan Karadere, operasyonun üzerinden henüz 24 saat geçmesine rağmen yüzündeki şişliğin oldukça az olduğunu anlattı. Geçirdiği operasyonu "sanat eseri gibi" sözleriyle tanımlayan eski milli atlet, iyileşme sürecine ilişkin beklentilerini de dile getirdi. "İnanılmaz heyecanlıyım" diyen Karadere, ilerleyen günlerde "Barbie gibi" olacağını söyledi.

BANDAJLARI AÇILDI, SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Geçirdiği estetik operasyonun ardından iyileşme sürecine giren Nagihan Karadere'nin üçüncü günde bandajları açıldı ve dikişleri alındı. Ayna karşısına geçen Karadere, ameliyat sonrası yeni görünümünü gözler önüne serdi. Operasyonun ilk günlerinde yüzündeki şişliklere ilişkin açıklama yapan Karadere, değişimin henüz tamamlanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok normal, böyle kalmayacak yüzüm, endişe edecek bir durum yok. Birkaç haftaya kendine gelir."

UMRE DÖNÜŞÜ İMAJINI DA DEĞİŞTİRDİ

Estetik operasyonun yanı sıra saçlarında da değişikliğe giden Nagihan Karadere, umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye döner dönmez saçını boyattı. Karadere, estetik doktoruna giderek ameliyat sonrası kontrollerini de yaptırdı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi