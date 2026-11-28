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UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaşadığı ilginç olayla dikkat çekti.

YANLIŞ OTOBÜSE BİNDİ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından stattan ayrılmak üzere takım otobüsüne yönelen Mohamed Salah, yanlışlıkla rakip takım CSKA Sofya'nın otobüsüne bindi. Otobüse adımını atar atmaz yanlış yerde olduğunu fark eden Mısırlı yıldız, hemen geri indi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından otobüsten inen Salah'ın tepkisi saniye saniye kaydedildi. Mısırlı futbolcunun maç çıkışında yaşadığı ilginç anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

18 MAÇTA 12 GOL ATTI

Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Mohamed Salah, CSKA Sofya karşısında kaydettiği golle bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 12. golüne ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi