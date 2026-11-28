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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu canlı yayında siber suçlar ve dijital dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOLANDIRICILARA KARŞI "DOLUNAY" PROJESİ

Dolandırıcılık suçlarındaki artışın, suçluların dijital ortamı daha fazla kullanmasından kaynaklandığını belirten Çiftçi, bu suçların önüne geçmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Dolunay" adlı bir proje geliştirildiğini duyurdu.

TÜM KURUMLAR AYNI MASADA BULUŞACAK

Bir savcının başında bulunacağı sistemde emniyet ve jandarmanın yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği ve Siber Güvenlik Başkanlığı koordineli şekilde görev yapacak.

18-20 DAKİKA İÇİNDE PARAYA BLOKE KONULACAK

Dolandırıcılık ihbarlarının ardından sistemin nasıl işleyeceğini anlatan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek."

YASAL DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

Projeye ilişkin Adalet Bakanlığı ile mutabakata varıldığını belirten Çiftçi, yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarılacağını açıkladı. Çiftçi, ardından TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeyle dolandırıcılık suçlarına karşı daha etkili bir mücadele yürütüleceğini ifade etti.