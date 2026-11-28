Adıyaman Besni'de yem karma makinesine kolunu kaptıran 10 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman Besni'de çalışır haldeki yem karma makinesine kolunu kaptıran 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kolunu kaptıran çocuk hayatını kaybetti.
Kurugöl köyünde çalışır haldeki yem karma makinesine kolunu kaptıran Gazi İlhan (10) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İlhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA