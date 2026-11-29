Real Madrid evinde yıkıldı! Arda çıktı, bir dakika sonra gol geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya La Liga'da üst üste 6 maç kazanan Real Madrid, sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Toni Martinez ve Angel Perez kaydederken Real Madrid'in tek golü Kylian Mbappe'den geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise 60. dakikada oyundan alındı.
- Real Madrid, La Liga'da sahasında Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.
- Deportivo Alaves'in golleri 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez'den geldi; Real Madrid'in tek golünü 69. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
- İlk 11'de başlayan Arda Güler 60. dakikada oyundan alındı ve bir dakika sonra Alaves skoru 2-0'a taşıdı.
Real Madrid, İspanya La Liga'da sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
ALAVES İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 22. dakikasında Deportivo Alaves, Toni Martinez'in kaydettiği golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü bulamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
ARDA GÜLER 60. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Deportivo Alaves karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Mücadelede 60 dakika süre alan genç futbolcu, takımının 1-0 geride olduğu bölümde oyundan alındı. Arda Güler'in oyundan çıkmasından bir dakika sonra Deportivo Alaves farkı ikiye çıkardı.
MBAPPE'NİN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmanın 61. dakikasında Angel Perez'in kaydettiği golle Deportivo Alaves, Real Madrid karşısında skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Deportivo Alaves, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
La Liga'da üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Real Madrid, Deportivo Alaves karşısında beklemediği bir yenilgi yaşadı. İspanyol devinin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken kendi sahasında yaşadığı puan kaybı zirve yarışında ağır bir darbe oldu.