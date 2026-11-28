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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 3-1'lik skorla kazandı.

İLK YARIDA ÜÇ GOL BİRDEN

Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor, 7. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, Tanguy Coulibaly'nin 26 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Gençlerbirliği, mücadelenin 58. dakikasında Pedro Mendes'in golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

SAMSUNSPOR NEFES ALDI

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Samsunspor, bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 10'a yükseltti. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı. Samsunspor, Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.