Samsun Çarşamba'da pist dışına çıkan eğitim uçağının öğrenci pilotu yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağının iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlık, solo eğitim uçuşu yapan öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve yaralanmadığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı