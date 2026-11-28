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Premier Lig'in 12'nci haftasında Manchester United, sahasında Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Old Trafford'da takımının başında çıktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Pochettino yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Manchester United bu süreçte kalesinde 3 maçta 10 gol gördü ve rakip fileleri 2 kez havalandırabildi. Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve 8 puanla 19'uncu sırada kalan Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace'ın Hull City karşısında galip gelmesi halinde haftayı son sırada tamamlayacak.

Ligdeki kötü gidişatın ardından Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Manchester United, teknik direktör değişikliğine rağmen galibiyet hasretine son veremedi. Arjantinli teknik adam yönetiminde ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olan, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile 2-2 berabere kalan Manchester ekibi, ligde sahasında konuk ettiği Brentford'a da 4-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de galibiyet hasreti 10 maça çıkan Manchester United, 8 puanla 19'uncu sırada kaldı. Kırmızı Şeytanlar, ligde çıktığı son 10 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Geride kalan 12 haftada yalnızca 1 galibiyet elde eden Manchester ekibi, rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde 27 gol gördü.

Premier Lig'in 12'nci haftasını küme düşme hattında tamamlaması kesinleşen Manchester United, son sıraya gerileme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Ligde 7 puanla son sırada bulunan Crystal Palace'ın yarın sahasında Hull City'yi mağlup etmesi halinde Kırmızı Şeytanlar haftayı 20'nci sırada tamamlayacak. Manchester United, 2022-2023 sezonunun 2'nci haftasında da Brentford'a 4-0 mağlup olarak son sıraya gerilemişti.

96 YIL SONRA BİR İLK

Manchester United, 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk 12 karşılaşmasında da kalesinde gol gördü. İngiliz ekibi, söz konusu sezonda ligi son sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig tarihinde üst üste 7 devrede kalesinde en az 2 gol gören ilk takım oldu.

Mauricio Pochettino yönetiminde tüm kulvarlarda 3 karşılaşmaya çıkan Manchester United, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Arjantinli teknik adam yönetiminde henüz galibiyet elde edemeyen İngiliz ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Premier Lig'de Pochettino yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ TERK ETTİ

Karşılaşmanın son bölümünde Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü tribünleri terk etti. Bitiş düdüğünün ardından Old Trafford'da kalan taraftarların bir bölümü takımlarına destek vermeyi sürdürürken diğer bölümü ise futbolcuları ıslıklayıp yuhalayarak kötü gidişatı protesto etti.

FERGUSON'DAN BU YANA 11 TEKNİK DİREKTÖR

Mauricio Pochettino'nun göreve başlamasıyla birlikte İngiliz ekibi, Ferguson sonrası 9'uncu resmi teknik direktörünü takımın başına getirdi. Bu süreçte geçici teknik adamlar da dahil olmak üzere toplam 11 teknik direktörle yollarını ayıran Manchester United, Premier Lig şampiyonluğuna ise ulaşamadı. Manchester United, Ferguson'ın ayrıldığı 2012 - 2013 sezonundan bu yana Premier Lig'de şampiyonluk da yaşayamadı. Bu süreçte ligi 2'nci sırada tamamlayarak şampiyonluğa en çok yaklaşan iki teknik direktör Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı