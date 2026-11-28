Yunus Akgün'ün düğününde Osimhen'den dudak uçuklatan hediye iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Spor dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğünde Victor Osimhen'in genç çifte son model bir otomobil hediye ettiği öne sürüldü.
- Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile evlendi; düğünde Victor Osimhen'in çifte son model bir otomobil hediye ettiği iddia edildi, otomobilin markası, modeli ve değeri belirtilmedi.
- Çiftin nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir üstlendi.
- Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile evlendi. Galatasaray camiasını bir araya getiren düğünün ardından gündeme gelen hediye iddiaları dikkat çekti.
OSIMHEN'DEN DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK OTOMOBİL İDDİASI
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de takım arkadaşının mutlu gününde davetliler arasında yer aldı. Yıldız futbolcunun genç çifte verdiği öne sürülen düğün hediyesi ise merak uyandırdı. Osimhen'in Yunus Akgün ve eşi Tuğçe Alaca'ya düğün hediyesi olarak son model bir otomobil verdiği iddia edildi. Otomobilin markası, modeli ve değeri hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.
"GALATASARAY'A HİZMET EDECEK GÜZEL ÇOCUKLARI DA OLSUN"
Nikah töreninde genç çifte mutluluklar dileyen Dursun Özbek, evlilik cüzdanını aile tapusuna benzetti. Galatasaray Başkanı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun."
FATİH TERİM DE NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın nikah töreni, Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular da düğüne katıldı. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, takım arkadaşları Yunus Akgün'ü mutlu gününde yalnız bırakmadı.