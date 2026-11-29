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Atatürk büstünü okul bahçesinden çalan şüphelilerin yaptıkları ortaya çıktı. Zonguldak'ta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ ÇALDILAR

Olay, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulunun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen incelemeler ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlık olayında bir otomobilin kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine otomobilin sahibi G.B. ile görüşüldü.

HURDACIYA SATMAK İSTEDİLER

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda G.B.'nin, akrabası Y.B. ve tanımadığı bir kişiyle birlikte okul bahçesindeki Atatürk büstünü otomobille köyden alarak Zonguldak'ın Üzülmez mevkisine götürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin Atatürk büstünü bir hurdacıya satmak istedikleri ancak hurdacının büstü kabul etmediği ortaya çıktı.

ORMANLIK ALANA BIRAKTILAR

Büstü hurdacıya satamayan şüphelilerin, daha sonra ormanlık alana bıraktıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Üzülmez TOKİ mevkisinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, çalınan Atatürk büstünü buldu. Okul bahçesinden çalınan büst ile hırsızlık olayında kullanılan otomobil, gerekli incelemelerin yapılması için İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında G.B. ve Y.B., "Nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan G.B. ve Y.B. tutuklandı.

Kaynak: AA