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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, bir süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Futbol dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünde sarı-kırmızılı camia da milli futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

GALATASARAY DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Düğüne katılan Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın mutluluğuna ortak oldu. Gecede gelin ve damatla birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ise dikkat çekici bir ayrıntıyla öne çıktı.

GÖZLER O İKİ İSMİ ARADI

Galatasaraylı futbolcuların bir araya geldiği düğün karesinde gözler sarı-kırmızılıların iki yıldızı Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı aradı. İki futbolcunun neden fotoğrafta yer almadığı merak konusu oldu. Sane ve Gündoğan'ın düğüne katılıp katılmadığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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