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ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, yerel saatle 09.30'da Los Angeles yakınlarındaki Manhattan Beach açıklarında meydana geldi. Yaklaşık 12 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Manhattan Beach'in yaklaşık 6,4 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi.

Depremi hissedenlerin bildirimde bulunduğu USGS'ye ait sistem üzerinden 13 binden fazla kişi sarsıntıyı hissettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

HAVALİMANINDA CAMLAR KIRILDI

Sarsıntı sırasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda da maddi hasar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde, havalimanı terminalindeki bazı camların kırıldığı görüldü.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde muhtemel hasarları belirlemek amacıyla Los Angeles İtfaiye Departmanı ekiplerinin harekete geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük çaplı bir hasar bildirimi bulunmuyor. Ancak Los Angeles İtfaiye Teşkilatı, kent genelindeki muhtemel etkileri değerlendirmek üzere müdahale haline geçti" ifadelerini kullandı.

İtfaiye teşkilatının muhtemel hasarları tespit etmek amacıyla kentteki 106 itfaiye istasyonundan ekipleri sahaya sevk ettiği kaydedildi. Manhattan Beach idaresi ise deprem sonrasında tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

PETROL RAFİNERİSİNDEN YOĞUN ALEV VE DUMAN YÜKSELDİ

Depremin ardından merkez üssüne birkaç kilometre mesafedeki El Segundo petrol rafinerisinin üzerinde yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yükselen alevler ve siyah duman dikkat çekti. Alevlerin nedeninin depremle doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmazken, deprem benzeri üretimi etkileyebilecek riskli durumlarda rafinerilerde kontrollü yakma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği biliniyor.

Rafineriye ilişkin bilgilendirme dokümanlarında, deprem gibi üretim süreçlerinde kesintiye yol açan durumlarda bazı ekipmanların otomatik olarak devre dışı kaldığı, bu sırada sistemdeki fazla gazın rafinerideki alev bacalarından yakılarak tahliye edildiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi