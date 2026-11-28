Ege Üniversitesi'nde profesörünü bıçaklayan öğrenci tutuklandı! Psikiyatri kayıtları varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı Fen-Edebiyat Fakültesi önünde bıçakla çenesinden yaralayan 28 yaşındaki öğrenci Batuhan V. tutuklandı. Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalanmıştı. Prof. Dr. Doğan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
İZMİR'de Ege Üniversitesi (EÜ) Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55), okulda bıçakla yaralayan öğrenci Batuhan V. (28) tutuklandı.
FAKÜLTE ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI
Olay, dün saat 12.00 sıralarında EÜ Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üniversitenin Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, okulda eğitim gören Batuhan V.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çenesinden yaralanan Prof. Dr. Doğan için ihbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. EÜ Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Prof. Dr. Doğan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ KAYDI BULUNUYOR
Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen Batuhan V., olayda kullandığı suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.