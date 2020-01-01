DHA YURT BÜLTENİ - 1

01.01.2020 08:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:00

ANKARA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI - 1

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sokaktan ve binadan görüntüler-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Kalabalıktan görüntüler-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================

MALATYA'DA ÇIĞIN KAPATTIĞI YOL 7 SAATTE AÇILDI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışından dolayı düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı. Yol kar küreme ekiplerin çalışmasıyla 7 saatte çıldı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Pütürge ilçesinin Dereyolu mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan yol 7 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kar kaplı yoldan görüntüEkiplerYoğun rüzgarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

KAYSERİ'DE FABRİKADA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Süksün Mahallesi mevkiindeki pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında, iddiaya göre oksijen kaynağıyla işlem yapıldığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Söndürme çalışmalarından görüntü-Yangından havadan görüntüler

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,========================================

OTOMOBİL VE TANKERE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Fatih Yasin Dikmen idaresindeki otomobil, önce başka bir otomobile sonra da park halindeki tankere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih Yasin Dikmen idaresindeki 34 TD 4400 plakalı otomobil, önündeki Şenol Koç idaresinde bulunan 34 BAS 139 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikmen'in kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki çimenlik alana girerek park halindeki 27 TJ 417 plakalı tankere de çarpıp takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan sürücü Fatih Yasin Dikmen, Uğur Demirtaş, Damla Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 3 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Fatih Yasin Dikmen ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Uğur Demirtaş'ın eşi Damla Demirtaş ile ismi öğrenilemeyen diğer kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDIKaza sonrası polis ekipleri de bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin alkol testinde, Fatih Yasin Dikmen'in 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüEkiplerin çalışmalarıDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),========================================

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ YARALADI

KOCAELİ Polisi, adam öldürme suçundan hüküm giyen ve 4,5 yıl sonra cezaevinden firar ederek 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan F.A.'nın peşine düştü. Devamlı kılık ve kimlik değiştiren F.A., Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 7 Haziran 2014 tarihinde Ş.S.'nin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan F.A., 12 Aralık 2018 tarihinde Tekirdağ Cezaevi'nden firar etti. Cezaevinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir kişiyi öldüren F.A., geçen 30 Ekim günü ise Gebze Mevlana Mahallesi'nde Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu'ya tabanca ile kurşun yağdırdı. Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu ise yaralandı. F.A. olayın ardından kayıplara karıştı.Polis, olayın ardından devamlı kılık değiştiren ve sahte kimlik kullanan F.A.'nın saklandığı yeri tespit etti. F.A., dün Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada F.A.'nın yattığı yatakta yastığının altında bulunan tabanca ile 50 kurşuna ve üzerinde bulunan bıçağa el konuldu. Ayrıca sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.Polis, F.A.'yı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. F.A.'nın, 'Adam öldürme', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 9 ayrı yakalama kararı bulunduğu, ilk cinayet olayından dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜLTEM GÜLÜM'Ü DE ÖLDÜRMÜŞTutuklanan Fatih Altun'un, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Maltepe'de Gültem Gülüm'ü tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Fatih Altun'un, Gültem Gülüm'ü öldürmesi nedeniyle de arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi-Adliyeye sevk edilmesi

Haber: Haluk TURGUT/ KOCAELİ,================================

SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.dün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sahil detay-İnceleme detay

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ SAKARYA,========================================

Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi. Genç kadın için kılınan cenaze namazına; Nazmiye Koyuncu'nun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Recep Er, "Ben doyamadım, kara topraklar doysun" diyerek, gözyaşı döktü. Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.Öte yandan Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenazeden görüntüler

Haber-Kamera: ANKARA,========================

DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ, BURDUR'DA YAKALANDI

BURDUR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Hatay'da ise bağlantılı olduğu 6 kişi yakalandı. Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Burdur ile Hatay jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ, El Nusra Cephesi (ENC), Fetih El Şam Cephesi (FEC), Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu M.E. Burdur'da, bağlantılı olduğu belirtilen Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da yakalandı.Operasyonda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkılarak, yapılan incelemede M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. M.E.'nin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yaştaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu tespit edildi. M.E.'nin ayrıca örgüt propagandası için videolar yayınlandığı belirlendi. 6'sı Suriyeli 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Operasyondan görüntüler-Şüphelilerin görüntüsü

Haber-Kamera: BURDUR,=========================

MARDİN'DE TESLİM OLAN TERÖRİST, AİLESİNE KAVUŞTU MARDİN'de yaşayan S.Y., Diyarbakır HDP önündeki eylemden etkilenerek, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Anne S.Y.'nin, yardım talebi üzerine harekete geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bilgilendirme ve önleme faaliyetleriyle S.Y.nin oğlu H.Y.'nin teslim olmasını sağladı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 14 Aralık günü gelen S.Y., kendisiyle aynı durumumda olan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden etkilendiğini, 4 yıldır görmediği evladına kavuşmak için yardım talebinde bulundu.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık günü yaptıkları çalışmayla H.Y. ile zor şartlar altında irtibat kurdu. H.Y.'nin terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu kendisi gibi kaçırılan ve yanında bulunan Irak uyruklu C.K.'nin de teslim olmak istediğini güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik önlemleri alınmasının ardından H.Y ve C.K. dün saat 13.00 sıralarında güvenli bir bölgede silahlarıyla birlikte teslim alındı.

ANNE VE OĞLUNUN KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDIOğlunun teslim olduğunu öğrenen anne S.Y., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, oğlu H.Y. ile görüştürüldü. Duygusal anların yaşandığı görüşmede konuşan H.Y., terör örgütünün kendisini çok farklı lanse ettiğini, göz boyayarak, beyin yıkama sürecinden sonra kandırılarak götürüldüğünü söyledi. H.Y., örgüte katılım yapmadan önce kendisine söylenenlerle, örgüte kaldıktan sonra gördüklerinin aynı olmadığını, terör örgütü içerisinde kötü muameleye ve psikolojik baskılara maruz kaldığını anlattı. H.Y., terör örgütünün dışarıdan anlatıldığı gibi olmadığını, kandırılarak dağa götürülen gençlerin çok zor günler geçirdiğini, devlet tarafından Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlar neticesinde terör örgütü içerisinde çözülmelerin başladığını söyleyen H.Y., kaçmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu aktardı. Terör örgütünün sürekli devlet aleyhine propaganda yaparak örgüt mensuplarının teslim olmalarını engellemeye çalıştığını ifade eden H.Y., ancak kendisinin Türk polisine sığındığında hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını söyledi. H.Y., arkadaşlarının korkmadan örgütten kaçarak devlete teslim olması çağrıda bulundu. H.Y. "Onlarda gelip ailelerine kavuşsunlar yanlış yoldan dönsünler, zararın neresinden dönülürse kardır, burada uykusuzluk, açlık ve sürekli ölüm korkusu yok, yeter artık anneler ağlamasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Anne ve oğlunun kavuşması-Anne ve oğlunun sarılması-Anne ve oğlunun sohbet etmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,====================================

YENİ YILIN İLK TRAFİK KAZASI ŞANLIURFA'DA: 2 YARALI ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk dakikalarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Yeni yılın ilk kazası, dün saat 00.01 sıralarında Şanlıurfa- Suruç karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 18 AT 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen 2 yaralı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile lgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yapan otomobilSağlık ekiplerinin müdahale etmesiYaralılara müdahale eden ekiplerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,=======================================

KAHRAMANMARAŞ'TA YILIN İLK KAZASINI ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAPTI: 1 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta 2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin (20) kullandığı otomobil bordür taşlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanındaki Rabia B. ağır yaralandı.Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Miraç G. yönetimindeki 44 AAT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bordür taşlarına çarptı, ardından yoldan çıkıp boş araziye girdi. Çamura sağlanarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Rabia B. yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rabia B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.Öte yandan yapılan alkol testinde sürücü Muhammet Miraç G. 101 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yıkılan bordür taşlarıKaza yapan otomobilOtomobilden detaySürücünün (siyah montlu, beyaz yakalı) aracın yanından ayrılmasıSürücünün polisle birlikte gitmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

YILBAŞI EĞLENCESİNDE YAKILAN ATEŞ YANGINA NEDEN OLDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatı katında düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın dün saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla bina sakinleri apartmanı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını tamamen söndürdü. Görgü tanıkları binaya bir grup gencin girdiğini çatıda ateş yakarak eğlendiklerini bir süre sonra da buradan ayrıldıklarını, yangının da sonradan başladığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından görüntüler-İtfaiye aracından görünrtüler-Polis ekipelrinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),==========================================

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HASTA YAKININI DARBETTİ ADANA Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.26 Aralık'ta Adana Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre esnaflık yapan Mahli Zelzele, bir alım-satım konusu için yoğun bakım servisinde tedavi gören babası Şükrü Zelzele ile görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri servise kimsenin alınmayacağını söylemesi üzerine Zelzele, içeri girmek için ısrar etti. Zelzele ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zelzele'nin direnmesi üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Görevlilerin şikayeti üzerine hastane polisi Zelzele'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Zelzele'ye ev hapsi cezası verildi. Zelzele de kendisini tekme, tokat ve copla dövdüğünü öne süren güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BENDE SUÇLUYUM AMA BABAMIN ÖNÜNDE DARP EDİLDİM'Olay günü yaşadıklarını anlatan Mahli Zelzele, kalp hastası babasını sadece kısa süre görüp önemli bir konuyu görüşmek için güvenlik görevlilerinden izin istediğinde, tahrik edici cevaplar alması üzerine tartışma çıktığını söyledi. Olayın yaşanmasında kendisinin de suçlu olduğunu kabul eden Zelzele, güvenlik görevlisini aşıp yoğun bakımdaki babasıyla 30 saniye görüşme yaptığını, daha sonra odadan çıkarken babasının gözü önünde darp edildiğini kaydetti. Babasının bu sırada fenalaşması üzerine sinirlendiğini ve karşılık verdiğini dile getiren Zelzele, çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından orantısız güçle darp edildiğini ve bu nedenle görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.

'MAĞDUR OLDUM'Zelzele, darp nedeniyle burnunun kırıldığını, gözlerinde ve kafatasında hasarlar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Darp olayından sonra hastanede yaklaşık 2.5 saat travma odasında bekledim. Çıktığımda ağabeyimi ve akrabalarımı tanımıyormuşum. Daha sonra kırık burnumdan akan kanı içtiğim için zehirlendim. Ben hatamı kabul ediyorum ama onların beni kelepçeleyip hastane polisine teslim etmeleri lazımdı. Hasta hakları, hasta psikolojisi var, bunların eğitimleri var, görevliler neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Şehir eşkıyalarını güvenlik görevlisi diye koymuşlar, ellerine cop vermişler. Esnafım, ev hapsi cezası aldığım için işime gidiyorum. Mağdur oldum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------FotoğraflarMahli Zelzele ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI/ADANA, ==============================================

METRUK EVİN DUVARINDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evde köpekle arama yapan ekiplerEğitimli kopek duvarda uyuşturucu hapları bulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,======================================

MALATYA'DA 3 BİN 560 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ MALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, M.Ş. adlı şüpheliyi bir otomobilde Hasan Bey Caddesi üzerinde içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. Polis, otomobilde yaptığı aramada su şişelerine konulmuş 60 litre alkol ele geçirdi. Emniyette sorguya alınan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 150 litrelik bakır kazan, soğutucu, 100 litrelik mavi bidon, farklı ebatlarda 8 hortum, 25 kilo maya besini, 2 su motoru, 4 adet 500 litrelik beyaz bidon, 7 adet 200 litrelik mavi bidon, 5 adet 10 litrelik beyaz bidon, 100 pet şişeyle birlikte toplam 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Operasyondan görüntüPolis ekiplerinin baskınıEkiplerin aramasıKaçak içkilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

2'NCİ KATTA TABELA ASARKEN TAKSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir iş yerinin reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan tabelacı Ahmet E., 2'nci kattan dengesini kaybederek, taksinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------

Haber: Erkan BAY/ ELAZIĞ,===========================

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3) MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI

Balıkesir'de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, kesinti sonrası adaya jeneratörler ile kademe kademe elektrik verildi. Dün sabahın erken saatlerinde gemiye yüklenen TIR'lar ile birlikte 9 tane jeneratör kurulurken, 25 kişilik ekibin çalışmasıyla adanın tamamına 53 saatlik aranın ardından elektrik verilmeye başlandı. Arızanın giderilene kadar adanın elektriğinin jeneratörler tarafından sağlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Adaya elektriğin verilmesi, sevinç detayları

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR - Semih ŞAHİN/ BURSA,===================================================

ARIZALANAN TIR'IN YARDIMINA KOŞAN ONLARCA KİŞİ, HALAT ÇEKEREK TIR'I ÇALIŞTIRDI

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde bir TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine gitmek için yola çıkan TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Halatla yolda kalan TIR'ı çeken insanlardan görüntü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),=====================================

1,5 MİLYON LİRALIK MANDIRASINA ELEKTRİK HATTI ÇEKTİREMEDİ YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt (34), 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi. Bozkurt, "Şirket bize 1 kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor" dedi.İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayı ve babadan kalan mal varlığını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine yatıran Hamdi Bozkurt, iki kardeşiyle birlikte 3 yıl önce Avusturya'dan 50 damızlık simental cinsi büyükbaş hayvan getirerek, mandırasını kurdu. Bozkurt, devletten hibe almadan tesisine inşaat ve hayvanları satın alma bedeli olarak 1 milyon 500 bin lira harcama yaptı. Bozkurt, tesise elektrik çektirmek için proje hazırlatarak, elektrik kurumuna müracaat etti. Ancak elektrik şirketi, aynı yerde en az 5 abone olması gerektiğini söyleyerek, olumsuz cevap verdi.Bozkurt, tesisin elektrik ihtiyacını şimdilik komşu tarladaki tarımsal sulama elektriğinden karşıladığını anlatarak, şöyle konuştu: "Bütün işlemlerimizi tamamladık, ruhsatımızı aldık. Ancak bir türlü elektrik ve suyumuzu alamadık. Elektrik hattı tesisimize 1 kilometre mesafede. Projemizi hazırlayıp ilgili elektrik kurumuna veriyoruz, ret cevabı geliyor. Belediye de suyumuzu vermiyor. Çok mağdur olduk. Komşumuz elektriği kestiği anda karanlıkta kalırız. Ayrıca her ay kayıp kaçak bedeli bin lira ödüyoruz. 600-700 lira da elektrik ücreti geliyor. Elektrik dağıtım şirketi bize bir kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor. Şahsi olarak trafo kurup, elektrik almamız maddi imkanlarımızı aşıyor. Biz 3 kardeş olarak bütün paramızı tesise harcadık. Hat parasını verecek durumumuz yok. Bunun için damızlık hayvanlarımızı satmamız gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Mandıranın görüntüsü-Ahırdan görüntü-Büyükbaş hayvanlardan ve Hamdi Bozkurt'tan görüntü-Hamdi Bozkurt'un konuşması-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==========================================

ERGÜN ATALAY: HÜKÜMET HAKİMLİK YAPMADAN ANLAŞMA ŞANSIMIZ OLMAZ TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Sayın bakanın açıklaması var 'iki taraf anlaşsın' diye. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz" dedi.Yeni yıla madencilerle girmek üzere Zonguldak'a gelen Atalay, ilk ziyaretini Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) yaptı. Atalay'ı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Zonguldak'ın iklimiyle, doğasıyla ve coğrafyasıyla zor bir kent olduğunu ifade eden Atalay, "Maden dendiği zaman Türkiye'nin her yerinde maden olsa da toplumun aklına benim de aklıma Zonguldak geliyor. Burada olmamızın sebebi de bu. Burada arkadaşlarımızla madende yemek yiyeceğiz. Sıkıntımız var mı var. Sorunlarımız var mı var. İnşallah sorunlarımızın büyük bölümünü 2020 yılında çözerizö dedi.Geçen hafta Zonguldak'taki kaçak ocakta hayatını kaybeden iki işçiyle ilgili Atalay, "Kapalı ocağı açıp orada bir işçi can veriyorsa, iş kazasından ölüyorsa bu iş kazası değil iş cinayetidir. Silahla adam öldürdün ya da kapalı ocağı açıp adam çalıştırdın aynı şey. Ben bunu 3 yıldır dillendiriyorum. En son geçen hafta iki arkadaşımız öldü. Bazı işverenlerimiz tüm kurallara uyuyorlar ama bazıları daha fazla kazanma uğruna insanları içeride öldürmeye devam ediyorlar. Bu cezalar, demek onlara az geliyor. Bu cezaları artırmak lazımö diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIAsgari ücretle ilgili de konuşan Atalay, kendilerine bağlı sendika üyelerinin asgari ücretten fazla ücret aldıklarını, asıl sorunu sendikalaşamayan mesleklerde çalışan işçilerin yaşadığını söyledi. Akaryakıt istasyonunda çalışan, esnafın yanında çalışan, AVM'de çalışan işçilerin hiçbir sendikaya üye olmadığını ancak onların da haklarını savunduklarını anlatan Atalay, şöyle dedi: "2 bin 578 açıkladığımız zaman şimdi Zonguldak'ın köyündeki insan bilmez ki niye 80 değil diye düşünür. Elimizde bir veri var. Yoksulluk sınırı yaşam maliyeti. Bizim söylediğimizle alınan arasında bir uyum olsun istedik. Biz böyle olursa masada oluruz. Yoksa masada olmayız dedik. Maalesef bunun dışında yapacak bir gücümüz yok. Bir dahaki dönem sayın bakanın açıklaması var iki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz. Anlaşma yaptıklarımız işverenlerde hiçbir asgari ücret alan yok. Hepsi asgari ücretin üzerinde alıyor. AVM'ye giriyor adam sabah, akşam çıkıyor. Asıl onlar modern madenci. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara bir çare bulmak lazım. Biz yasama yürütme değiliz. Biz söylüyoruz. Onlara bir çözüm bulmak lazım."TTK Ulaştırma ve Liman Palamar Servisi ile Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Atalay, daha sonra TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne geçti.

MADEN OCAĞINA İNDİTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına geldi. Maden işçisi elbisesi giyip baret takan Atalay, beraberindeki AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile birlikte yerin 560 metre altına inerek maden işçileriyle yemek yedi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Atalay, Türk-İş'in çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.Atalay, yaklaşık 2,5 saat kaldığı maden ocağı çıkışında yaptığı açıklamada, işçilerle birlikte yeni yılı karşılamak üzere yeraltında buluştuklarını söyledi. Zonguldak hakkında konuşanların maden ocağına inerek işçilerin çalışma şartlarını görmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Yerin 560 metre altında 300 kat apartman boyunda büyük bir derinlik. Oradan da 3 kilometre gittik. Aşağıya yukarı denizin altına 500 metre girdik. Burada aşağıda takriben 50 yıllık en az kömür var. Yalnız burada, bu bölgede. Bu kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız yok. Doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız burada ömrünü veren mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bu bölgede de 5 binin üzerinde kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz de onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi sıkıntısını, ülke gündemine taşımaya gayret sarf ediyorum. Bu akşam da onlardan bir tanesiydi. Bu akşam özellikle burada olmak istedim." dedi.Türk-İş'in Türkiye'den yana, sonrasında temsil ettiği kişilerden yana olmaya devam edeceğini ifade eden Atalay, TTK'ya işçi alımıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevapladı: "Siyasilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. 2008 yılında ben bu ocaktaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan idi. 1500 artı 1500 işçi alımında hep beraber vardık. Ben de bu işin ucundan tuttum. En son alınan arkadaşlarımızın yine bir ucundan tuttuk. Burada arkadaşlarımız normal kapasitenin altında çalışıyorlar. Zannediyorum 4'te 1. Bunu vekillerimiz biliyor, bakanımıza anlatıyor. Ama şu anda bir şey dersek topluma böyle bir şey varmış gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyyle bir şey yok. Ama ben, sayın vekillerim gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum müddetçe, madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ergün Atalay'ın sendikaya gelmesi-Konuşması+++-Maden ocağına inmesi-Ocaktan detaylar-Açıklamada bulunması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,=============================================

BAKAN DÖNMEZ: LİBYA İLE YAPILAN DENİZ YETKİ MUTABAKATI KAPSAMINDA RUHSATLANDIRMA YAPACAĞIZ ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında çalışmaların başlanacağı belirterek, "Önümüzdeki aylarda Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Dönmez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı yaparak personel ile sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra yeni yıllarını kutladı.

MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ VAR'Canlı bağlantıların ardından ekiplerin yüksek moralli olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi: "Milletimizin beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışmaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız' diyoruz. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi.

ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLADIBakan Dönmez TPOA'nın son dönemin en yüksek artışlarını yaptığını ifade ederek şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 1 milyon metreküp sondaj hedefini yakaladık. Bunun anlamı şu, artık ülkemizde yer altında ne var ne yok bunu bilmek istiyoruz. Havadan jeofizik görüntüleme çalışmalarımızı tamamlamıştık onların değerlendirmeleri devam ediyor. Doğalgaz ve petrol araştırmalarını sadece denizlerde yapmıyoruz, karada da yapıyoruz. Bu yıl TPOA yaklaşık 130-140 arasında bir kuyu açılışı yaptı. Önemli bir üretim artışı sağladı. Yıllık ortalama 50 bin varil güne ulaşmış durumda. Bu da son 20 yılda TPOA'nın ulaştığı günlük en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Biz çalışmaya devam edeceğiz, soğuk, sıcak demeden."

'MARMARA ADASI'NA HEMEN MÜDAHALE ETTİK'Marmara Adası'nda meydana gelen elektrik kesintisine de müdahale ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Bir geminin çapasını taramak suretiyle oraya giden enerji nakil hatlarımızı koparmasıyla bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de arıza onarım çalışmaları da maalesef başlamamıştı. Fakat geçici bir tedbir olarak hemen jeneratörleri oraya gönderdik. Dün itibariyle 5 tane jeneratörü oraya kurduk. Şu anda adada elektrik kesintisi kalmamış oldu. Hava koşulları da müsaade ederse de onarım gemisi orada olacak ve kopan hatların tamirine başlayacaktır. Yaklaşık 48 saatlik bir onarım süresi ama bu onarımı vatandaşımız hissetmeyecek. Çünkü şu an mobil jeneratörlerle adanın elektrik ihtiyacını karşılamış olduk" diye konuştu.Bakan Dönmez, daha sonra tesisleri gezdikten sonra çalışanlar ile birlikte akşam yemeği yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakan Dönmez'in salona gelişi-Bakanın gemilerle olan bağlantısı-Bakanın bağlantı sonrası açıklaması-Bakanın tesisleri gezmesi-Dönmez'in açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ SİLİVRİ(İstanbul),============================================

BAKAN PAKDEMİRLİ, TEDAVİSİ TAMAMLANAN HAYVANLARI DOĞAYA SALDI TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavileri yaptırılan hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek." dedi.Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Karşılama-Yem bırakması-Hayvanları doğaya salması-Açıklama-Balık sağması-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

Kaynak: DHA