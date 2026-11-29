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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Trakya'da kışın yüzünü göstermesine neden oldu. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bazı bölgelerde tipi etkili oldu. Edirne'de ise Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresi ve sınır köyleri beyaza büründü.

DEREKÖY SINIR KAPISI'NDA TİPİ ETKİLİ OLDU

Kırklareli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı. Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı çevresinde yoğunlaşan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sınır kapısı çevresinde yağışın tipi şeklinde devam ettiği bildirildi. Şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

EDİRNE'NİN SINIR KÖYLERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Edirne'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresi ile yüksek rakımlı sınır köyleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte hava sıcaklığı 1 derece ölçülürken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 1 DERECEYE DÜŞTÜ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar geriledi. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Trakya'da sıcaklıkların düşmesi, özellikle yüksek kesimlerde kış koşullarının belirginleşmesine neden oldu.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge için yaptığı uyarılarda, Trakya'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği bildirildi.

Edirne ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağışın yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, özellikle Dereköy ve Hamzabeyli güzergahlarını kullanacak sürücülerin tipi, buzlanma ve düşen görüş mesafesine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı