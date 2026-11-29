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İsrail'de hükümet kurma sürecinde siyasi dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, dönüşümlü başbakanlık görevini ilk olarak üstlenme şartından vazgeçti. Muhalefet lideri ve hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un da bu gelişmenin ardından Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti için müzakere masasına oturmayı kabul ettiği bildirildi.

Likud Partisinden yapılan açıklamada, iki tarafın pazar günü yerel saatle 10.00'da Herzliya'daki bir otelde görüşeceği duyuruldu.

Eisenkot'un liderliğini yaptığı Yashar Partisinden görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, muhalefet liderinin Beyahad, Demokratlar ve Evimiz İsrail partilerinin liderlerini son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Netanyahu'nun geri adım atmadan önce Eisenkot'un koalisyon hükümeti kurduğunu açıklamaya hazırlandığını aktardı.

NETANYAHU, BAŞBAKANLIK SIRALAMASINDA GERİ ADIM ATTI

Muhalefetin hükümet kurmaya yaklaşması üzerine Netanyahu, ulusal birlik hükümeti çağrısını yineledi. Geçici Başbakan, dönüşümlü başbakanlık sisteminde ilk sırayı Eisenkot'a bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

Netanyahu, kararını şu sözlerle duyurdu: "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor."

Eisenkot ise Netanyahu'nun açıklamasının ardından Likud Partisinin teklif konusundaki ciddiyetini önümüzdeki 24 saat içinde test etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gadi Eisenkot

EİSENKOT'TAN NETANYAHU'YA MÜZAKERE DAVETİ

Muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu ve ekibini hükümetin temel prensipleri ve politika başlıklarını görüşmek üzere müzakereye davet etti.

Eisenkot, "Netanyahu ve ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici ve hızlandırılmış bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle birlikte bulunduğum Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Likud ve Haredi partileriyle koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

Eisenkot, koalisyon görüşmeleri kapsamında Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ile ilk anlaşmasını imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Pazar günü yapılması planlanan Netanyahu-Eisenkot görüşmesinin, İsrail'deki hükümet kurma sürecinin nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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