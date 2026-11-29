Eskişehir'de hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Genez Sokak'ta denetim yapan trafik polisi, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını dinleyen sürücüye, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" diyerek cezai işlem uyguladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu trafiğiyle bilinen Genez Sokak üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede görev yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" ifadelerini kullandı ve sürücü hakkında işlem yaptı.

Öte yandan ekipler, sokak üzerinde benzer şekilde yüksek sesle müzik dinleyen ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri yapan diğer sürücüleri de denetleyerek gerekli idari yaptırımları uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı