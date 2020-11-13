ADNAN OKTAR HABERLERİ

Adnan Oktar
Doğum Yeri Ankara / Türkiye
Doğum Tarihi 2.2.1956 - ...
Adnan Oktar Kimdir ?
Adnan Oktar 2 Şubat 1956, Ankara Türk cemaat lideri, araştırmacı ve yazardır. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Basında yayınlanan, askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verildiği iddia edilen resmî belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir.Biyografinin devamı için tıklayın
Adnan Oktar - Dün
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı
Adnan Oktar - Bugün
13 Ocak 2021 Haberleri
13 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
Adnan Oktar - Dün
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti
Adnan Oktar - 12.01.2021
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberi! Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Son dakika gündem haberine göre Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberi... Adnan Oktar Davasında ceza yağdı
Son dakika gündem haberi... ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik görülen davada karar çıktı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika: ADNAN OKTAR DAVASINDA CEZA YAĞDI
Son dakika gelişmesine göre Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik görülen davada karar çıktı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberleri... (Ek bilgilerle yeniden) Adnan Oktar toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Gelen son dakika haberine göre ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
(Ek bilgilerle yeniden) ADNAN OKTAR TOPLAM 9 BİN 803 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
(Ek bilgilerle yeniden) ADNAN OKTAR TOPLAM 9 BİN 803 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık toplam 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütü davası: Örgüt üyelerinin cezaları örgüt yöneticilerine eklendi
ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberleri | ADNAN OKTAR ORGANİZE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI: ÖRGÜT ÜYELERİNİN CEZALARI ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE EKLENDİ
Son dakika gündem haberine göre * Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haber: Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Gelen son dakika haberlerine göre Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberi: Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Gelen son dakika haberlerine göre Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi (2)
ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
ADNAN OKTAR'A 1075 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ (2)
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Son dakika haberine göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi (1)
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
ADNAN OKTAR'A BİN YILI AŞAN HAPİS CEZASI VERİLDİ (1)
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haber... ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması
Son dakika haberler... ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR BEKLENİYOR.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberi... Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıklıyor.
Adnan Oktar - 11.01.2021
Son dakika haberleri... Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar açıklanıyor
Adnan Oktar - 10.01.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2021
GÜNCEL 1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
Adnan Oktar - 10.01.2021
Son dakika! Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yarın karar bekleniyor
Son dakika haber: Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkemenin yarın karar vermesi bekleniyor.
Adnan Oktar - 29.12.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar günü belli oldu
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar günü belli oldu.
Adnan Oktar - 25.12.2020
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları
Adnan Oktar - 22.12.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.
Adnan Oktar - 22.12.2020
Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım
Adnan Oktar - 21.12.2020
Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış
Adnan Oktar - 20.12.2020
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar - 20.12.2020
Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi
Son dakika haberler... Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada şikayetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi.
Adnan Oktar - 15.12.2020
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 18'i yakalandı.
Adnan Oktar - 15.12.2020
Son dakika! (İçerideki aramalardan görüntülerle) ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Son dakika haberi: İSTANBUL ile birlikte 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adnan Oktar - 15.12.2020
Son dakika! Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adnan Oktar - 15.12.2020
Son dakika haberi: Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Adnan Oktar - 02.12.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adnan Oktar - 30.11.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınıyor
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adnan Oktar - 16.11.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davası ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adnan Oktar - 13.11.2020
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaa
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya ilişkin hazırlanan mütalaada, örgütün FETÖ benzeri biçimde hiyerarşik yapılanmaya sahip olduğu, yönetici ve üyelerin, örgütün amaçlarına, emir...