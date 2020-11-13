ADNAN OKTAR HABERLERİ

Adnan Oktar Kimdir ?

Adnan Oktar 2 Şubat 1956, Ankara Türk cemaat lideri, araştırmacı ve yazardır. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Basında yayınlanan, askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verildiği iddia edilen resmî belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir.