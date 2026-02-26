Haberler

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay Haber Videosunu İzle
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında, cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ay içinde 292 avukatın ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan Gürlek "292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor" dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adnan Oktar'ın bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
  • Akın Gürlek, bazı avukatların örgüt liderinin talimatlarını dışarıya ilettiğini ve 'itirafçı olmayın' gibi mesajlar ilettiğini iddia etti.
  • Adalet Bakanlığı, avukatların 'kurye' olarak kullanılmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme planlıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edildiğini belirterek bazı avukatların örgüt içinde "kurye" gibi kullanıldığı iddialarına işaret etti.

"292 AVUKAT SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİ NEDEN ZİYARET EDER?"

Gürlek, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, bu yüksek ziyaret sayısının normal mesleki görüşmenin çok ötesinde olduğunu söyledi. "Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, bazı avukatların örgüt liderinin talimatlarını dışarıya ilettiğini ve tutukluların moralini güçlendirme adına "itirafçı olmayın" gibi mesajları ilettiğini iddia etti.

"BAKANLIK OLARAK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gürlek sözlerine, örgüt içi talimat iletimi ve itirafçı olmayı engelleme gibi süreçlere yönelik baskı iddialarını da ekledi. Bakanlık olarak bu durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, kurye avukat diye tanımladığı kişilerle ilgili yeni bir yasal düzenleme planladıklarını söyledi. Bu düzenlemenin mahkeme kararı ve maddi delil şartına bağlanacağı bildirildi.

Bakan Gürlek, "Eğer ki bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıdan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla dışarıdaki örgüt üyelerine moral motivasyon verdiyse gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Gürlek, yasa teklifinin savunma hakkını zedelemeden suç örgütleriyle mücadele odaklı olacağını savundu. Suç örgütleriyle mücadele ve cezaevi yönetimi tartışmaları, avukatların rolü ve hakları konusunda meslek örgütleriyle daha önce yaşanan gerilimlerle de gündeme gelmişti. Ancak Bakan Gürlek'in bu çıkışıyla bir kez daha tutuklu ziyaretleri ve örgüt içi iletişim konusu kamuoyunun odak noktası oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMusa AYDIN:

Teknolojinin had safhasında Bir insan nasıl olur da kontrolü altındaki kişinin tüm haberleşmelerinden nasıl haberdar olmaz. Akıl alır gibi değil. O öyle kontrol olur ki; avukatları ve kendisi suç işlemeye devam ettiği müddetçe suça karışan herkes anında cezalandırılabilir. Devlet olmanın gereği budur. Toplumun güvenliği size emanet değil mi? Bir adalet bakanı nasıl böyle bir serzenişte bulunabilir. Çözüm sizin elinizle olmayacak mı zaten?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı