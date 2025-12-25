Haberler

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti: Son hali böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda bulunan ve Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen lüks villa, restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen haliyle dikkat çekiyor. Geçmişte tartışmalara neden olan yapı, iki köprüyü aynı anda görebilen konumuyla yeniden gündeme geldi.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi.

Boğaz'ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hakim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
