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Üsküdar'daki Kaçak Yapının Son Durumu Hava Görüntüleriyle Açıklandı

Üsküdar'daki Kaçak Yapının Son Durumu Hava Görüntüleriyle Açıklandı
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Çevre Bakanlığı'nın kaçak yapı olarak belirlediği ve Adnan Oktar tarafından kullanılan Üsküdar'daki inşaatın son hali havadan görüntülendi. Yapı, yasal düzenlemelere aykırı faaliyetler nedeniyle durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaçak yapı olduğu belirlenen ve bir dönem suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan Üsküdar'daki inşaatın son hali havadan görüntülendi.

Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu olduğu ve eskiden suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan yapının yer aldığı arazideki çalışma, geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gerçekleştirildiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Yapılan denetimler sonrası çalışmalar sonrası Adalet Bakan Yılmaz Tunç ise "imar kirliliğine neden olma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Üsküdar Vaniköy Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapının son hali havadan görüntülendi. Görüntülerde arazi içerisinde şahısların olduğu ve yapının ise branda ile kapatıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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