Yüzlerce kadının hayatını alt üst edip istismarlarını planlayan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar güncel yapılanma davasında isyan ettiren bir savunma yaptı. Oktar "Devlet bana görev verirse 15 gün içinde Gazze'deki savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim. Gençlerin de mutlu olmasını sağlayabilirim. Kadına karşı nefreti ortadan kaldırabilirim. Türkiye'yi bayram havasına sokabilirim" dedi. Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi?

ADNAN OKTAR FİLİSTİN - İSRAİL SÖZLERİ NE, NE DEDİ?

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bir kısım tutuksuz sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Oktar, cinsel istismar iddialarına ilişkin ise, "Neymiş ben küçük kız çocuklarına tecavüz ediyormuşum. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olsa yer, gök inlerdi. Cezam 10 bin yıla çıkacakmış, umurumda bile değil. Bu kararın bozulacağından ve aleyhime tek bir dava bile kalmayacağına eminim. Bu olayın olması için şuan Türkiye'deki siyasi atmosferin sakinleşmesini bekliyorum. Üzerimdeki yoğun baskıdan insanlar zevk alıyorlar. Ben militan sol güçlerin gücünü kırmış biriyim. Devlet bana görev verirse 15 gün içinde Gazze'deki savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim. Gençlerin de mutlu olmasını sağlayabilirim. Kadına karşı nefreti ortadan kaldırabilirim. Türkiye'yi bayram havasına sokabilirim" dedi.

Ara kararın açıklanması için duruşmaya ara verildiği sırada adliye koridorunda görüntü almak isteyen bir muhabire tutuksuz sanıklar ve avukatları engel olmak istedi. Olaya güvenlik görevlileri ve adliye polisi müdahale etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına ve sanık Oktar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelendi.