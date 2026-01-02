Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın, cezaevinden farklı mercilere pek çok başvuru yaptığı ortaya çıktı.

PKK'LILARA EĞİTİM VERMEK İSTİYORUM

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; Oktar'ın kamuoyuna yansıyan en çarpıcı girişimlerinden biri, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazdığı bir mektup oldu. Söz konusu mektupta, "serbest bırakılan PKK'lılara eğitim vermek istediği" yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Cezaevinde bulunan Oktar'ın mahkemelere gönderdiği dilekçelerin sadece kendi davalarıyla ilgili olmadığı; televizyon dizilerinden kadınlara, Suriye'deki çatışmalardan evlilik kavramına kadar çok çeşitli gündem maddelerini içerdiği belirtildi. Oktar'ın bu başvurularının sayfa sayfa olduğu ve ilgili makamların yoğunluk yaşamasına neden olduğu kaydedildi.

MAHKEMELERİ BIKTIRDI

Avukatlar ve duruşmalara katılım sağlayan bazı isimler, Oktar'ın yasal başvuru hakkını sürekli ve farklı amaçlar uğruna kullandığını, bunun mahkemelerde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade ediyor.