MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, yerel televizyon Kanal 52'de katıldığı programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i sert sözlerle eleştirdi. Şanlıtürk, belediyenin uygulamalarını "boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturmak" olarak nitelendirdi.

İLETİŞİM HARCAMALARINA TEPKİ

"Ordu, Cumhur İttifakı'nın belediyesi ama tüm sorumluluk Hilmi Güler'in" diyen Şanlıtürk, belediyenin iletişim harcamalarına da tepki gösterdi. "12 ila 13 milyon lira iletişim birimlerine harcanıyor. STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay" ifadelerini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk

"ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ..."

Sosyal medyada belediyeye yönelik olumlu paylaşımları " Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi" benzetmesiyle eleştiren Şanlıtürk, "Kamu parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE O GÜCÜ GÖSTER"

Enerji üretimi iddialarına da değinen Şanlıtürk, "Nerede enerji ürettiğinizi gösterin. Derenin yanında garibana köfte satan kişiye kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Büyükşehir belediyelerine o gücü göster" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.