MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...
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MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...
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MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, konuk olduğu canlı yayında AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i topa tuttu. Şanlıtürk, belediyenin kentsel dönüşüm projelerini "boş arazilere konut dikmek" olarak nitelendirirken, iletişim harcamalarını ve sosyal medyadaki olumlu paylaşımları da eleştirdi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, yerel televizyon Kanal 52'de katıldığı programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i sert sözlerle eleştirdi. Şanlıtürk, belediyenin uygulamalarını "boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturmak" olarak nitelendirdi.

İLETİŞİM HARCAMALARINA TEPKİ

"Ordu, Cumhur İttifakı'nın belediyesi ama tüm sorumluluk Hilmi Güler'in" diyen Şanlıtürk, belediyenin iletişim harcamalarına da tepki gösterdi. "12 ila 13 milyon lira iletişim birimlerine harcanıyor. STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay" ifadelerini kullandı.

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk

"ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ..."

Sosyal medyada belediyeye yönelik olumlu paylaşımları " Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi" benzetmesiyle eleştiren Şanlıtürk, "Kamu parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın" dedi.

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE O GÜCÜ GÖSTER"

Enerji üretimi iddialarına da değinen Şanlıtürk, "Nerede enerji ürettiğinizi gösterin. Derenin yanında garibana köfte satan kişiye kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Büyükşehir belediyelerine o gücü göster" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Yemin ederim her satırına katılıyorum. Parayla haber yaptırırlar. Parayla ödül alırlar. Yapmaya çalıştıkları icraatı yaptık diye ortalığa yalan propaganda yaparlar. Zabıtalar güçlüye dokunmaz, zayıfı ezmeye çalışırlar. Daha çok sayacak şeyler var. Kendilerinide sütten çıkmış AK kaşık gibi gösterirler. Çok haklısın sayın vekilim.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

siz bakmayın istepne mistepne koltuk değneği dediğime her insan hata yapar yalnış sözler söyler fakat bir sorun bunu niye yaptın diye insan bir otobüse bindiğinde anlamaz anca hareket ettikten sonra makas saplaması kesilmiş gibi yan yan giden takavvuta ayrılması gereken birini kaptan şöför koltuğuna oturttuklarını görünce dehşete kapılır aslında her otobüsün içinde ahı gitmiş vahı kalmış koltuk sevdalısı pörsümüş şöförler yerine o otobüsü idare edecek nice yetenekli genç kaptan şöförler vardır

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