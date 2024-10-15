Üye Girişi
Haberler

Adnan Oktar Davası Devam Ediyor: Duruşma 14 Ocak'a Ertelendi

Adnan Oktar Davası Devam Ediyor: Duruşma 14 Ocak'a Ertelendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Oktar ve diğer sanıkların finansal yapılanma davasında mahkeme duruşmaya katılmaları için karar aldı ve duruşmayı 14 Ocak'a erteledi. Sanıklar, suçlamaları reddetti.

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'finansal yapılanması'na yönelik davaya bugün devam edildi. Mahkeme, Adnan Oktar ve diğer sanıkların gelecek duruşmada mahkemede hazır bulunmalarına karar vererek duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'finansal yapılanması'na yönelik yürütülen davaya bugün devam edildi. Adnan Oktar'ın da bulunduğu 72 sanıklı duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Adnan Oktar'ın avukatı, müvekkilinin duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

'EVİM ÖRGÜT EVİ DEĞİL'

Avukat olan tutuksuz sanık Seda Nur Şimşeker, mahkemedeki savunmasında, "Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Ev arkadaşlarımdan biri, evimizin örgüt evi olduğunu söylüyor ama o ev bizim evimiz, örgüt evi değil. Biz üç kız eve çıkmak istedik ve çıktık. Adnan Oktar, benim hayatımda tanıdığım en güzel insan. Bana hakaret ettiği iddiaları da yalan. Adnan Oktar bizi hep el üstünde tutmuştur. Ben bir suç örgütü üyesi değilim" dedi.

'ÖRGÜTE MADDİ YARDIM YAPTIĞIM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR'

Tutuksuz sanık Gamze Gençoğlu ise savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beni gardiyanlıkla suçluyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir grubun üyesi olmadım. Güya benim bulunduğum grup, dış halkada daha serbest olan bir grupmuş. Böyle bir şey yok, örgüte maddi yardım yaptığım iddiası da doğru değil" diye konuştu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin banka hesaplarına konulan blokelerin ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasını talep etti.

ADNAN OKTAR DURUŞMAYA GETİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz iki sanık hakkındaki adli kontrol hükmünün kalkmasına karar verirken, diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Mahkeme, Adnan Oktar dahil başka dosya kapsamında tutuklu olan tüm sanıkların, gelecek duruşmada mahkemeye getirilmelerine karar vererek duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 şüphelinin birden fazla kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Basit cinsel saldırı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 59 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2,5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu sanıklardan 27'sinin 'Nitelikli cinsel saldırı', 8'inin ise 'Cinsel taciz' suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, örgütsel faaliyetler kapsamında elde edildiği belirtilen 261 bin 991 lira ile 310 euro ve 10 bin 465 doların müsadere altında tutulması da istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika 3-sayfa Mahkeme Güncel Suç

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya'dan bakıldığında ayın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.