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Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi

Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
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Örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevindeyken örgütsel faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla açılan davada savcılık, 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanma" davasında mütalaa açıklandı. Adnan Oktar, Eda Babuna ve Meltem Daban'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, diğer 11 sanık için "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan" 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep edildi.

Adnan Oktar'ın mütalaaya yönelik savunmasını yapabilmesi için kısıtlama kararının kaldırılmasına, tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Duruşmanın 20 Ocak 2025 saat 10:00'a bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tek kişilik karanlık hücre cezası verilsin. Orada akıllanır.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Saçını salını tek tek yolun 1 hafta sonra tam tövbekâr olur bu çiP ..

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