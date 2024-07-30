Acun Ilıcalı'ya 'Adnan hocacı' demişti! Aziz Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve son yapılan seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi. Yıldırım, Ilıcalı için "Adnan Oktar konusuna girersem, sokağa çıkamaz" demişti.

ACUN ŞİKAYET ETTİ, "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve son seçimdeki başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada "şüpheli" sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinden sonra bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

ACUN'A "ADNAN HOCACI" DEMİŞTİ"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde gerilim yaşadığı Acun Ilıcalı ile ilgili "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. 'Yapma, senin için kötü olacak' dedim, uyardım. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan' dedi. Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan Oktar konusuna girersem, sokağa çıkamaz. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum 3 bin 500 sayfa fezleke okudum. Suçlananların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE BAŞKANLI SEÇİMİ SONUÇLARI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27.489 oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Bu oylardan 26 bin 947'si geçerli sayıldı. 2018'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren ve 6 yıldır sarı-lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda16 bin 464 oy alarak 3. kez Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı. Acun Ilıcalı, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de as başkan olarak görev yapıyor.