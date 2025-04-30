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Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
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Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı. Oktar'ın son halini görenler "Adeta çökmüş" demekten kendini alamadı.

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son görüntüsünü gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

GÖRENLER "ADETA ÇÖKMÜŞ" DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Görüntülerde Oktar'ın ciddi şekilde yaşlandığı ve fiziksel olarak yıprandığı dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kareler, pek çok kullanıcıdan "Adeta çökmüş" şeklinde yorumlar aldı.

İşte Adnan Oktar'ın yıllar içindeki değişimi;

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın çöküşü gözler önünde

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKoray dinç:

hortlağa dönmüş, yaşadıklarına saysın

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Haber YorumlarıAli Yeğin:

Allah ile kandırmanın sonu.

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Haber YorumlarıEvvab:

ekremin gelecekteki hali

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

pavorotti gibi olmuş

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

dürzü seni O?O?

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Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Zamanında yediği Hurmalar Fena Tırmalamış ???????

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

yakışıklı yakışıklı daha çok kedi sever bu :))))

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İnşallah.Maaşallah.

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Darısı ortada olanların başına..

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Dragula olmuş dömbek

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