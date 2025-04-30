Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son görüntüsünü gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.

GÖRENLER "ADETA ÇÖKMÜŞ" DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Görüntülerde Oktar'ın ciddi şekilde yaşlandığı ve fiziksel olarak yıprandığı dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kareler, pek çok kullanıcıdan "Adeta çökmüş" şeklinde yorumlar aldı.

İşte Adnan Oktar'ın yıllar içindeki değişimi;