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Adnan Oktar Suç Örgütüyle Bağlantılı Aranan Ali Kasap Yakalandı

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Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı ve hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kasap yakalandı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı, hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Kasap, yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kasap isimli şahıs İstiklal Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

"On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kasap'ın, 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu ve bu kapsamda hakkında yakalama kararlarının bulunduğu belirtildi."

Kaynak: ANKA
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