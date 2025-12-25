Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi.

KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Boğaz'ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.