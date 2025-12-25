Haberler

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen lüks villada restorasyon çalışmaları tamamlandı. Rus oligark Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.

  • Adnan Oktar'ın eski villasının restorasyon çalışmaları tamamlandı.
  • Villa, İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy'de bulunuyor ve iki köprüyü aynı anda gören bir konuma sahip.
  • Yapının geçmişte Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi.

KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Boğaz'ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDragoz:

inşaat esnasında bu yapılanların kaçak boğaziçi imarına aykırı olduğu açıklanmıştı sonra sihirli bir el devreye girdi 1 satır haber yapılmadı bir tane memur denetime gitmedi şimdi de olağan bir durummuş gibi haberleştirilip olay normalleştiriliyor ve konu bitmiş zaten

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

KGB’nin yeni üssü hayırlı olsun, ruhsatı verenler kırmızı kurdeleyi keserken, fotoğrafları unutmayın.

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Eveeettttt yeni fuhuş yuvasına döndü Verin cemaatlere Allah Allah

Haber YorumlarıMesutd:

Adnan oktari içeriye attınız başımıza gelmeyen kalmadı. Adnan hocaya evini yurdunu verimde rahat edelim.

Haber YorumlarıRasim Karakaya:

O bina artık cenabet olmuştur. 40 gün 40 gece yıkayıp silsen yine cenabetlikten kurtulamaz. Komple yakılsa daha iyi...

