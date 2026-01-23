Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. Örgütün kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dayanık'ın uzun süredir firari olduğu ve güvenlik birimlerinin yakın takibinde bulunduğu öğrenildi. Peki, Serdar Dayanık kimdir? Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Serdar Dayanık kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERDAR DAYANIK YAKALANDI MI?

Kamuoyunun merakla takip ettiği soruya yanıt netleşti. Serdar Dayanık yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Dayanık, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya teşebbüs ettiği sırada gözaltına alındı.

Operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip sonrası gerçekleştirildiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Dayanık'ın kaçış planlarının adım adım izlendiğini ve operasyonun bu doğrultuda planlandığını ifade etti.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KİLİT İSMİ SERDAR DAYANIK KİMDİR?

Serdar Dayanık, Adnan Oktar suç örgütü içerisinde önemli ve stratejik konumda yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Örgütün faaliyetlerinin yürütülmesinde ve gizlenme süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen Dayanık, uzun süredir aranan firariler arasında bulunuyordu.

Yetkililer, Dayanık'ın yakalanmasının, örgütün geçmişteki yapılanmasına ilişkin soruşturmalar açısından da kritik bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Operasyonun, örgüt üyelerinin firari süreçlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin bir sonucu olduğu vurgulanıyor.

SERDAR DAYANIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serdar Dayanık hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler, yargı dosyaları ve emniyet kaynaklarıyla sınırlı bulunuyor.

150 YILA KADAR KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Serdar Dayanık'ın yakalanmasıyla birlikte, kesinleşmiş 150 yıla kadar hapis cezası yeniden gündeme geldi. Gözaltına alınmasının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Dayanık'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor.

AVUKATLIK BÜROSUNDA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar, Serdar Dayanık'ın firari olduğu dönemde bir avukatlık bürosunda saklandığını ortaya koydu. Bu süreçte güvenlik güçlerinden kaçmak amacıyla farklı yöntemler denediği, ancak emniyet birimlerinin takibinin hiç kesilmediği bildirildi.

ADNAN OKTAR'IN CEZASI ONANMIŞTI

Adnan Oktar, 18 Temmuz 2018'de tutuklanmış, hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Örgüt üyeleri ise cinsel istismar, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişisel verilerin izinsiz kaydı gibi çok sayıda suçtan mahkûm edilmişti.