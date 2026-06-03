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Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı

Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. Yıldırım'ın örgüt ile iltisakı olduğu biliniyor.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

BİRCAN YILDIRIM İÇİN GÖZALTI KARARI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Yıldırım’ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ikametinde arama ve dijital materyallere el koyma işlemi başlattı.

Bircan Yıldırım

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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