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Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı

Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
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Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı bulunduğu iddialarıyla anılan sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda kapatma kararı alındı.

Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı bulunduğu iddialarıyla anılan sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yürütülen "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" soruşturması devam ediyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Dün,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Yıldırım hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Dosyayı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Bircan Yıldırım'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve belirli aralıklarla imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

KAPATMA KARARI

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Yıldırım’ın sosyal medya hesabı hakkında kapatma kararı alındı. Karar, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
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