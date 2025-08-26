Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında "örgüt üyeliği" suçundan ceza alan ve yaklaşık 1,5 yıl hapis yatan Damla Pamir, tahliyesinin ardından bambaşka bir hayat kurdu.

HEM İMAJ HEM DE SOYAD DEĞİŞTİ

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden biri olan Damla Pamir, cezaevinden çıktıktan sonra imajını ve soyadını değiştirdi. İstanbul'daki özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Pamir'in, okulun resmi internet sitesinde isminin ve fotoğrafının yer aldığı görüldü.

"ÖRGÜTLE BAĞLARIMI KOPARDIM"

Örgütün kamuoyunda "kedicik" olarak bilinen kadın üyelerinden biri olan Damla Pamir'in, çevresine "örgütle tüm bağlarımı kopardım" dediği öne sürüldü. Yeni kimliğiyle toplumda yerini almaya çalışan Pamir, eğitim sektöründe kariyerini sürdürme kararı aldı.