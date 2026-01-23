Haberler

Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D. Bodrum'da yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi. S.D, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan bir kişiydi.

Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D, Bodrum ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyon kapsamında yakalanmıştır."

Bu arada hükümlü S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti

Aman Trump duymasın! Musk, kahkaha ata ata dalga geçti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor