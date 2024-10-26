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Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

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Adnan Oktar'ın kurduğu silahlı suç örgütünün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen servetinin devlete geçme sürecinin tamamlandığı iddia edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamlamıştı. Buna göre, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onanmıştı.

BÜTÜN SERVETİ DEVLETE GEÇTİ

BYuzuTv'deki bilgiye göre, yaşanan süreçlerin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün mallarının hazineye devri tamamlandığı belirtildi. Mahkeme kararıyla örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığı devlete geçti.

Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ YÖNETMİŞTİ

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma derinleştirilirken mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu detayı da gün yüzüne çıkmıştı. MASAK'ın raporunda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu detayına da yer verilmişti. Mali polis ise banka, tapu kayıtları ve örgüte ait iş yerlerinin değerlerini hesaplarken örgütün 1 milyar dolarlık bir serveti yönettiği ortaya çıkmıştı.

Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Adnan Oktar Magazin Hukuk

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Yorumlar (22)

Hasan Turk:

Bunun boyle ise menzili dusunemiyorum.arti devlete degil akp ye gecti yagma ederler.

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yanıtYanıtla
yakın uzak:

kediler de barınağa mi verildi o halde ha bi de aslanlar vardi onlara ne oldu:)))))

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oturan:

Kedilere talibim evde bakarım

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3
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Yasef Behar:

Savunma sanayesine gitsin

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6
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Cevdet Taşkın:

BİRDE BEŞLİ CETE NİN MALLARINA EL KOYSA DEVLETİN BORCU KALMAZ

45
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sanane banane:

Zaten Devletten almıştı, iki Dansöz oynamakla paramı kazanmış, zamanında Devleti dolnadirmislar, şimdide geri aldı.

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Bülent Çoban Izol:

soyun milleti yok bu cete yok bu dolandrici yok bu vergi kacaksisi yok depremde tonlarca para toplandi nereye gitti vilayetlerde ev verilmedi nereye gidiyor deprem bolgesimde toki ev yapiyor para aliyorsunuz ne yaptizniz deprem bölgesine yazikkk hersey vergiye bagladinjz ve yetmedimi milletin evime parasina göz diktimizz bu para anlamdik emekliye gelince yok asgariye ücrete gelince yok haram zıkkim olsun aldiklariniz perişan etinizz milleti bizleri

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Beyzanur Köse:

Kişi kendinden bilir işi. Varan hai.leri yazmasın bu sayfaya lütfen

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Mevlüt:

Arkasında ABD ve İsrail olsaydı şimdiye çoktan papaz gibi yurt dışına gimiş olurdu.

8
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Cafer KILIÇ:

Birçok tarikat ve cemaat milyarlarca servete sahip

8
3
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