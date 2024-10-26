Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamlamıştı. Buna göre, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onanmıştı.

BÜTÜN SERVETİ DEVLETE GEÇTİ

BYuzuTv'deki bilgiye göre, yaşanan süreçlerin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün mallarının hazineye devri tamamlandığı belirtildi. Mahkeme kararıyla örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığı devlete geçti.

1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ YÖNETMİŞTİ

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma derinleştirilirken mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu detayı da gün yüzüne çıkmıştı. MASAK'ın raporunda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu detayına da yer verilmişti. Mali polis ise banka, tapu kayıtları ve örgüte ait iş yerlerinin değerlerini hesaplarken örgütün 1 milyar dolarlık bir serveti yönettiği ortaya çıkmıştı.