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Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

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Adnan Oktar'ın yargılandığı davada, sanıklara dışarıdan köfte ekmek getirten Silivri İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun görevden alındı. Torun'un Oktar'la bağlantısı olduğu öne sürüldü.

"Silahlı suç örgütü liderliği" başta olmak üzere çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl ceza alan Adnan Oktar'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Oktar'ın Silivri Cezaevi içerisinde bulunan duruşma salonunda görülen bir duruşması sırasında, Oktar ve beraberinde yargılanan 11 hükümlüye dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Binbaşı Torun'a yaptığı hareket pahalıya patladı.

OKTAR'A YEMEK GETİREN BİNBAŞI GÖREVDEN ALINDI

Binbaşı Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Torun görevden alındı.

Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

"OKTAR'LA YAKIN İLİŞKİLERİ VAR" İDDİASI

Torun'la ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Binbaşı Torun'un daha öncesinde de Adnan Oktar ve grubuyla ilgili davalarda tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı öne sürüldü.

"OKTAR'I UYARLAYAN ASTSUBAYI AZARLADI"

Bir başka duruşmada ise Adnan Oktar'ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı, bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı'na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği iddia edildi.

Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdal_19:

Fiyatı olmayan hangi rütbe makam var ki

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Binbaşı meslekten atılmalı, demek ki yine yapılanma var

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Haber YorumlarıFATİH ÇERÇİ:

Bana da köfte getirsin... Et alamıyorum..

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Adnan Hakli Disarida Kedicikler Sahipsiz Kalmamali Getir Köfteyi Ekmegi Komutanim Al Kedicikleri

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