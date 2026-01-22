Haberler

Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla'da yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Oktar suç örgütünün önemli isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Dayanık, gözaltına alındıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Dayanık'ın buradan İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.

Adnan Oktar suç örgütünün önemli isimlerinden birisi olan Serdar Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu