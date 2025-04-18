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Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi

Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütü davasında kararını açıkladı. Firari olup yakalanan üyelerden; Orkun Sadun Erol'a üyelikten 4 yıl 6 ay, Ali Sadun Engin'e cinsel saldırıdan 30 yıl, Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl hapis cezası verildi. Paşa Durmuş ise beraat etti.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik davada mahkemede bir kişi için beraat kararı verirken; Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl ceza verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütüne ilişkin davada mahkeme kararını açıklandı.

BİR KİŞİYE BERAAT, İKİ KİŞİYE YÜZLERCE YIL HAPİS

Firari olup yakalanan üyelerden; Orkun Sadun Erol'a üyelikten 4 yıl 6 ay hapis cezası, Ali Sadun Engin'e cinsel saldırıdan 30 yıl, Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl ceza verildi. Paşa Durmuş'un ise beraatine karar verildi.

MAHKEME BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mahkeme başkanının kararda, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiç bir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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