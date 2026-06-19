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Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı 83 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı

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Çocukların cinsel istismarı suçlarından 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı Ali K., Isparta'da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul adli makamlarınca çocukların cinsel istismarı suçlarından 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen hükümlü, Isparta'da yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul adli makamlarınca 'On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hakkında toplam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali K. (55) yakalandı. Şahsın ayrıca 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olarak hakkında yakalama kararları bulunduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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