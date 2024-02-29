Cezaevinde de rahat durmuyor! Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Van'a sürgün edildi
Cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşen organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'daki cezaevinden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
8 BİN 658 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar, dün akşam saatlerimde 2 yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Van'a getirildi.
ÇOK SAYIDA KADIN AVUKATLA GÖRÜŞÜYORDU
Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Oktar'ın gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.